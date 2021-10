Ce qui, entre autres choses, frappe chez Bernard Tapie, c’est qu’il n’avait que 78 ans. Car, en moins de huit décennies, comment a-t-il pu multiplier à ce point les vies ? Homme d’affaires (pas toujours claires), repreneur et sauveur d’entreprises (même si toutes les promesses n’ont pas été tenues, loin de là), patron d’un club de foot prestigieux, l’OM, d’une équipe cycliste alors au top niveau, celle de Bernard Hinault, ministre, chanteur, acteur au théâtre, sur le petit et le grand écran, animateur de radio et de télévision, auteur de bouquins…...