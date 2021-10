Elisabeth et sa nouvelle vie à Oxford (photos)

Cette semaine, les choses sérieuses ont commencé pour la princesse Elisabeth. La duchesse de Brabant a fait sa rentrée au sein du Lincoln College d’Oxford où elle va étudier les trois prochaines années les sciences politiques et l’histoire. Lundi 27 et mardi 28 septembre, elle est partie à la découverte de la « city of dreaming spires » (« la ville aux clochers rêveurs »), selon l’expression du poète Matthew Arnold. En compagnie de Maria, une doctorante et un membre du personnel de la logistique, Elisabeth a aussi visité ses nouveaux locaux, sa nouvelle chambre et l’...