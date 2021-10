Le prénom du premier enfant de la princesse Beatrice a été dévoilé

C’est sur la page Instagram de la famille royale que l’annonce du prénom du 12e arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II que l’annonce a été faite, rapporte BFM TV. « Nous allons bien et Wolfie est le meilleur des grands frères pour Sienna », ont également écrit les heureux parents.

Le 18 septembre, la princesse Beatrice donnait naissance à une petite fille. S’il s’agit de son premier enfant, son mari Edoardo Mapelli Mozzi, un promoteur immobilier italien, est déjà papa d’un garçon appelé Christopher et surnommé Wolfie. Après quelques semaines d’attente, le prénom de la fillette a été dévoilé : Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

La princesse Beatrice est petite-fille de la Reine d’Angleterre, la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, la sœur d’Eugenie et la cousine des princes Harry et William. Le deuxième prénom de son bébé a été choisi en hommage à sa grand-mère.