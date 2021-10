Pour «normaliser la gentillesse», un couple passe son temps à complimenter les passants dans la rue (vidéo)

Depuis presque un an maintenant, les propriétaires du « Lalaland Cafe » ont décidé de donner le sourire aux habitants de leur ville. D’une manière bien particulière…

Le couple, qui a ouvert quatre établissements aux États-Unis, se promène dans les rues de Dallas (où se situent trois de leurs cafés) en voiture et complimente les gens qu’il croise à l’aide d’un haut-parleur. Ils filment le tout et le diffusent sur TikTok. En un an, les propriétaires en sont à leur 39e épisode de « drive-by kindness ».