CHEMISE

Tout le monde a au moins une chemise dans son placard. Les plus aisés en ont plus d’une ! Elle se porte tous les jours et plus particulièrement pour s’habiller avec élégance. Peu de gens cependant savent que la chemise est un de nos plus anciens vêtements.

Elle existait bien avant le Moyen Âge. En effet, la plus vieille préservée a été découverte par un égyptologue, W. M. Flinders Petrie, dans une tombe en Égypte. Entièrement en lin, son ancêtre est une...