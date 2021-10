À la télé ce soir: la série «Mytho» et «Eric Antoine : Magic Delirium»

« Mytho », 20h55 sur Arte La famille Lambert tente de se reconstruire. Sam s'éprend de Renan, un élève d'hypokhâgne aux prétentions littéraires, tandis que Carole est fascinée par Lorenzo, un prétendu cousin éloigné qui s'immisce dans la maisonnée. Patrick, prostré, se traîne dans un peignoir crasseux, incapable de gérer le quotidien, acceptant à contrecœur l'aide intéressée de Sandrine, qui le poursuit de ses avances. Elvira s'est installée tout près et tente de renouer le contact avec sa famille depuis la maison des voisins, dont elle squatte la chambre d'amis. Mais, alors que les vacances de Noël approchent, elle doit quitter les lieux et se retrouve sans domicile...

« Eric Antoine : Magic Delirium », 20h05 sur Tipik Eric Antoine a choisi pour thème de cogitation la croyance : à quoi ou qui croire ? La télévision, les contes de fées, les religions, les miracles, les univers parallèles, Internet, les extra-terrestres ? Avec son mélange habituel d'humour, de magie, de musique, de danse et de vidéo, réhaussé de technologie et de "grande illusion", Eric Antoine invite son public à se divertir et à réfléchir tout en même temps. "Magic Delirium" est grand spectacle de music-hall époustouflant, encore plus étonnant, plus délirant et plus spectaculaire que les précédents shows.

Les étoiles de Dominique Deprêtre « Emma », à 15h15 sur Be1 - Trois étoiles Plus près des « Liaisons dangereuses » du concurrent picard Pierre Choderlos de Laclos que d’« Orgueil et préjugés », ce dernier roman publié du vivant de Jane Austen est aussi devenu un best-seller à l’écran où il a été adapté une douzaine de fois (télé comprise) depuis 1948 ! Entre le respect du moindre détail – les somptueux costumes d’Alexandra Byrne et des œuvres de Mozart, Haydn, Beethoven – et le ton jubilatoire déployé autour de la troublante Anya Taylor-Joy, on évite autant les excès que le déjà-vu. « Les liaisons dangereuses », à 13h35 sur Arte - Deux étoiles Après une première adaptation à l’écran modernisée par Roger Vadim en 1959, le roman épistolaire écrit par Pierre Choderlos de Laclos en 1782 s’est trouvé au cœur d’un duel inattendu entre le réalisateur anglais et son collègue Milos Forman, dont le « Valmont » sorti quelques mois plus tard ne rencontra que peu de succès. Il est vrai qu’à l’époque, Colin Firth n’avait pas la notoriété de John Malkovich.