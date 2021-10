Vladimir Poutine aurait une fille illégitime

Les révélations sur l’entourage de Vladimir Poutine ne cessent de s’accumuler avec les Pandora Papers. Dernière surprise en date : le président russe aurait eu le 2 mars 2003 une fille illégitime avec une femme du nom de Svetlana Krivonogich. Cette fille, c’est Elizaveta, ou Luiza pour les intimes. Et si elle n’est pas reconnue officiellement par son papa, elle tirerait quelques avantages de son lien de parenté avec le maître de la Russie.

Monaco, jet privé et une mère soudainement richissime

Au début des années 2000, Svetlana Krivonogich, d’origine modeste, se serait installée dans un quartier chic de Saint-Pétersbourg et se bâtit un gros business dans l’immobilier et le secteur commercial, à hauteur de plus de 90 millions d’euros rien qu’en Russie. L’explication derrière ce changement radical de milieu de vie : sa relation avec Vladimir Poutine. A ce moment-là, le président russe était marié avec Lyudmila (ils ont divorcé en 2014) et père de deux filles, Marija et Yekaterina. C’est alors qu’arrive Elizaveta.