Surfons tranquille: le mot de passe, la clé de votre sécurité

C’est une évidence qui a poussé notre Centre Cybersécurité à lancer une grande campagne pour inviter le public à la prudence mais aussi à renforcer la sécurité de ses connexions. D’abord, un constat en ce qui concerne les mots de passe les plus utilisés. Nous sommes encore trop nombreux à choisir la facilité et plus d’un quart d’entre nous prennent l’option d’un prénom. D’autres utilisent leur numéro de téléphone ou une combinaison autour de leur date de naissance. Viennent ensuite les simples suites de caractères : azerty, 1234 ou 12345678. Ces mots de passe sans imagination ni...