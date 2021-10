Testé pour vous : Heredis Pro 2022

Ces derniers mois ont donné lieu à de grandes manœuvres dans le petit monde des plateformes et services liés à la généalogie. Cela a commencé avec le rachat de Filae par MyHeritage. Dans la foulée, Ancestry a pris le contrôle de Geneanet. Et aujourd’hui, c’est un grand nom des logiciels qui lance une nouvelle version du sien. Chaque année, au début del’automne, Heredis propose des améliorations et de nouvelles fonctionnalités à un outil qui fait référence : il peut être pris en main aussi bien par un néophyte que par un vieux de la vieille de la généalogie. L’édition...