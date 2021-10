Soprano: «On n’avance que librement»

Personne ne pourra dire que Soprano ne fait pas preuve de constance. Lui qui, dans un album précédent, s’attaquait à son « Everest » personnel, le voici devenu « Chasseur d’étoiles ». Toujours plus haut, toujours plus loin, Soprano ne croit à l’élévation que lorsqu’elle ajoute à la vie un supplément de sens et de lumière. Un credo que ce papa comblé met en pratique au quotidien, que ce soit face à ses trois enfants ou face aux futurs talents de « The Voice » France qu’il ne manquera pas de coacher prochainement. C’est promis !...