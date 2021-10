Le célèbre jeu de rapidité et d’observation prend enfin les couleurs de notre beau pays dans cette édition spéciale « Dobble Belgium » ! Découvrez 60 symboles familiers bien de chez nous : chocolat, Manneken Pis, frites, moules, ballon de foot, Grand-Place… et bien plus encore ! Dans Dobble, trois secondes d’explications suffiront pour des centaines de parties plus folles les unes que les autres. D’autant plus que cinq différents modes de jeu sont possibles sur le même principe : repérer, avant les autres, le symbole identique d’une carte à l’autre !...