Test – Hot Wheels Unleashed: sur les traces de Trackmania

Spécialiste des jeux de course, le studio italien Milestone a travaillé durant des années sur les WRC.

C’est une des très bonnes surprises de la rentrée que ce Hot Wheels Unleashed, qui s’impose comme une très belle alternative au Trackmania d’Ubisoft. Résolument fun, le jeu se déguste seul ou à plusieurs. S’il est possible d’y jouer en ligne, vous pourrez aussi y jouer en écran splitté. Le mode solo, bien que copieux, n’est en revanche pas des plus passionnants compte tenu du manque de diversité dans les épreuves, dans les environnements et du système de déblocage de courses parfois très agaçant. Reste que si le mode solo n’est pas forcément très captivant, il demeure indispensable pour...