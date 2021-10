À raconter aux enfants: un empereur bien de chez nous

Petit à petit, les descendants de Clovis, qu’on appelle les rois mérovingiens, vont s’occuper de moins en moins de leur royaume et en confier la gestion à un personnage qui dirige l’administration et l’armée, et qui porte le nom de « maire du palais ». Bien entendu, un beau jour de 751, un d’entre eux, Pépin le Bref (le Bref car il était petit de taille), prend la place du dernier roi mérovingien.

Une nouvelle dynastie était née : celle des Carolingiens, dont le nom vient du latin « Carolus » (Charles), en référence à Charles...