Koh-Lanta : un pacte secret a été formé lors de la victoire de Clémence

Ce 6 octobre, Cyril Hanouna recevait Mohamed, un ancien candidat de Koh-Lanta, et l’animateur n’a pas résisté à l’envie de lui poser une question délicate. Est-ce que les pactes secrets, c’est quelque chose de réel dans le jeu de TF1 ou pas ? Et la réponse, c’est oui ! « Ça a existé, en 2005, on ne se le cache pas, on l’a fait avec Clémence, avec Coumba », répond l’ancien aventurier qui précise la teneur de ce contrat.

« Pas sûr que la production le savait »

Le but, c’était en réalité de répartir les gains entre membres du pacte une fois le jeu fini. « On savait qu’on allait arriver à plusieurs en finale, on ne voulait pas qu’il y en ait qu’un qui prenne le gain, du coup on l’a partagé à cinq. On a partagé 110000 euros. J’ai pris un petit billet, j’étais content. Je ne suis pas sûr que la production le savait », confie Mohamed, bien après les faits donc.