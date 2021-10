À la télé ce soir: «Stars 80: la suite» ou «Comment j’ai rencontré mon père» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Open Range » à 21h05 sur France 3 – 3 étoiles

de Kevin Costner (2003)

On a eu tort de dire que le magnifique et crépusculaire « Impitoyable » de Clint Eastwood avait définitivement rangé le western au musée. Plus de dix ans après son mythique « Danse avec les loups », Costner a remis le couvert avec ce superbe ouvrage qui rend hommage aux plus grands classiques du genre, façon « Rio Bravo », voire « La vallée de la poudre ». Jamais Robert Duvall n’a été aussi bon.

« Trois jours et une vie » à 23h25 sur France 3 – 3 étoiles

de Nicolas Boukhrief (2019)

L’auteur du « Convoyeur », de « Cortex », « Made in France » et de « La confession » (remake remarqué de « Léon Morin, prêtre » de Melville) a cette fois choisi le roman éponyme de Pierre Lemaître et nos Ardennes pour son adaptation, en particulier le village d’Olloy-sur-Viroin. Résultat : un émouvant drame rural d’ambiance à la Chabrol, solidement joué par Pablo Pauly, Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Philippe Torreton.

« Le grimoire d’Arkandias » à 20h sur Club RTL – 1 étoile

d’A. Castagnetti et J. Simonet (2014)