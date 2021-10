Dominique Strauss-Kahn en colère après la diffusion d’un épisode de «Cash Investigation» consacré à ses affaires

Ce jeudi 7 octobre, un numéro de l’émission « Cash Investigation » diffusé sur France 2 était consacré aux affaires fiscales de Dominique Strauss-Kahn, ex-ministre français des Finances et ex-directeur du Fonds monétaire international. Cette diffusion, qui intervient en plein « Pandora Papers », cette enquête à grande échelle menée par des journalistes du monde entier, a mis au jour des éléments plutôt troublants. Le désormais homme d’affaires et conférencier se serait exporté au Maroc et dans un Émirat arabe dont les conditions fiscales sont plutôt arrangeantes. À plusieurs reprises en cours d’épisode, les équipes d’Élise Lucet expliquent avoir tenté de joindre le principal intéressé pour obtenir plus de précisions, sans succès.

« Quand la méchanceté devient mensonge » Toute cette affaire, diffusée à une heure de grand audimat, n’a pas manqué de mettre en colère Dominique Strauss-Kahn. Dans un tweet, il critique les méthodes de l’équipe d’investigation et met en cause la véracité des informations diffusées : « #CashInvestigation Quand la méchanceté devient un mensonge. Vos équipes de professionnels auraient pu vérifier que je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et que j’y paye mes impôts à hauteur de 23,8 % de mes bénéfices, soit 812 000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020 » . Pas de quoi laisser Élise Lucet se démonter. Sur le plateau de « C à vous », elle a réexpliqué avoir tout tenté pour joindre l’homme d’affaires : « On avait un portable parisien, un portable marocain et un portable émirati. Mais il m’a mise sur liste grise, ou noire, ou rouge… En tout cas, il ne vou lait pas que l’on se parle ».