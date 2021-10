Un couple mythique de «Desperate Housewives» se reforme (vidéo)

Il y a 17 ans, le tout premier épisode de la série mythique « Desperate Housewives » débarquait sur les écrans. Depuis, des millions de spectacteurs ont suivi avec passion les aventures des résidentes de Wisteria Lane, jusqu’à l’épilogue en 2012. En neuf ans, les différents acteurs ont retrouvé les chemins des studios, avec plus ou moins de succès. En cette fin d’année, une nouvelle va sûrement faire plasir aux fans de la série : un couple mythique de « Desperate Housewives » sera bientôt à nouveau réuni à l’écran. Et quel couple ! Il s’agit ni plus ni moins des emblématiques Susan Mayer et Mike Delfino, alias Teri Hatcher et James Denton. Les deux acteurs se sont retrouvés pour tourner un téléfilm de Noël intitulé « A Kiss For Christmas ». Produit par la chaîne américaine Hallmark, la spécialiste du genre, il faut s’attendre à un moment magique à partager en famille, blotti bien au chaud d’un plaid.

« On ne va pas me tirer dessus à la fin » « Selon les premières informations, l’histoire a tout d’un joli conte de Noël. James Denton, inoubliable Mike Delfino, y interprèe Ethan Holt, un promoteur immobilier marié et père de deux enfants. Désabusé de ne pas avoir eu la promotion qu’il attendait tant, il conclut que c’est son côté « gentil garçon » qui l’a désavantagé. Un beau matin il se réveille et toute sa vie a changé. Il est PDG de sa propre entreprise mais n’a plus de femme et plus d’enfants. Il doit alors reconquérir son épouse, Joyce, interpretée par Teri Hatcher.