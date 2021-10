À cause de son état de santé, le retour de Charlène à Monaco a une nouvelle fois été repoussé

Au mois d’août, la princesse avait déjà subi une opération sous anesthésie générale et le mois dernier, elle avait été à nouveau hospitalisée à la suite d’un malaise. Il semblait que son état s’était amélioré mais ce n’est visiblement pas encore le cas. Charlène devait en effet rentrer à Monaco avant la fin du mois d’octobre, mais ce retour à encore une fois été repoussé car elle doit être opérée à nouveau.

Depuis le mois de mars, la princesse Charlène se trouve en Afrique du Sud. Initialement, elle s’y était rendue pour assister à des funérailles et pour apporter son soutien à la sauvegarde des rhinocéros, espèce menacée. Finalement, l’épouse du prince Albert de Monaco a dû prolonger son séjour à cause de problèmes de santé. Elle souffrirait en effet d’une infection de la sphère ORL, causée par une greffe des sinus servant à piser des implants dentaires, rapporte RTL. Cette infection l’empêche ainsi de prendre l’avion pour rentrer chez elle.

« Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène de Monaco sera mise sous anesthésie générale pour sa dernière opération qui doit avoir lieu aujourd’hui (vendredi 8 octobre, ndlr). La Fondation de la princesse Charlène de Monaco lui souhaite ses meilleurs vœux quant à cette dernière procédure et le processus de guérison », a indiqué sa fondation dans un communiqué, rapporte RTL. La durée de son rétablissement n’a pas été annoncée.

S’ils assurent que tout va bien entre eux, la longue séparation entre le prince Albert et la princesse Charlène a lancé de nombreuses rumeurs. Et à cause de son absence, Charlène a notamment raté la rentrée à l’école de ses enfants ainsi que ses 10 ans de mariage avec Albert.