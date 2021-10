Interview de Diana: la BBC trouve un accord financier avec le lanceur d’alerte

La BBC a annoncé vendredi avoir trouvé un accord financier avec un graphiste qui avait été écarté après avoir dénoncé les méthodes trompeuses utilisées par un journaliste du groupe audiovisuel pour obtenir une interview avec la princesse Diana en 1995. « Nous sommes ravis que la BBC et M. (Matt) Wiessler soient parvenus à un accord », a annoncé le groupe dans un communiqué, sans que les termes en soient précisés. « Nous souhaiterions réitérer nos excuses pleines et inconditionnelles à M. Wiessler pour la manière dont il a été traité par le groupe dans le passé », a-t-il ajouté. Diffusée dans l’émission Panorama en 1995 devant des millions de personnes, l’interview de la princesse avait propulsé la carrière de Martin Bashir et avait fait l’effet d’une bombe.

La princesse Diana, décédée en 1997 dans un accident de voiture à Paris, poursuivie par des paparazzis, avait notamment affirmé qu’il y avait « trois personnes » dans son mariage – en référence à la relation que Charles entretenait avec Camilla Parker Bowles. Elle avait également reconnu une liaison. Mais l’intervieweur a par la suite été accusé d’avoir falsifié des documents pour obtenir cet entretien, en recourant aux services du graphiste Matt Wiessler. Après avoir tiré la sonnette d’alarme auprès de la direction de la BBC, ce dernier avait été écarté à la fin de son contrat temporaire.