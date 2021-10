À la télé ce soir: «Harry Potter et la chambre des secrets» ou «La momie» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Harry Potter et la chambre des secrets », à 20H05 sur TIPIK – quatre étoiles

de Chris Colombus (2002)

Par le même réalisateur, la suite impeccable de « L’école des sorciers » qui a enchanté la planète entière. Ce fut hélas ! la dernière apparition de Richard Harris dans le rôle d’Albus Dumbledore. En dépit des candidatures de Ian McKellen et de Christopher Lee, ce fut Michael Gambon qui lui succéda.

« Le village », à 20H15 sur PLUG RTL – deux étoiles

de M. Night Shyamalan (2004)

Soit on admire la démonstration par l’absurde des excès de la vie contemporaine au pays de l’Oncle Sam par le biais d’un énorme coup de bluff, soit on considère que cette version amisho-hitchcockienne et pseudo-fantastique de « La petite maison dans la prairie » ne casse en fin de compte pas une patte à un canard. On peut aussi couper la poire en deux en se disant que l’auteur du « Sixième sens » est un orfèvre dans l’art de créer une ambiance, servie par un casting de très haut vol.

« Le retour de la momie », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Stephen Sommers (2001)

Le couple d’égyptologues glamour à souhait formé par Brendan Fraser et Rachel Weisz est à nouveau confronté à l’abominable grand prêtre Imhotep (Arnold Vosloo) dans cette suite quasi immédiate de la série B à succès sortie deux ans plus tôt, avec les mêmes effets kitsch au charme volontairement désuet qui renvoie à l’âge d’or hollywoodien.

« La loi de la jungle (1re TV) », à 20H30 sur BE 1