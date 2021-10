En Espagne, un archevêque s’excuse après le tournage d’un clip inapproprié dans une cathédrale (vidéo)

Le rappeur espagnol C Tangana et la chanteuse argentine Nathy Peluso se sont offert un tournage plutôt osé pour leur chanson « Ateo », dans la cathédrale de Tolède en Espagne. Dans la vidéo, les deux chanteurs dansent collé-serré, de façon langoureuse. Un peu plus tard dans le clip, la chanteuse tient la tête coupée du rappeur par les cheveux. Des scènes qui se déroulent dans la cathédrale construite entre le XIIIe et le XVe siècle. Le contenu de cette vidéo, sortie le 8 octobre, n’a pas manqué de choquer les fidèles. Ainsi, l’archevêque a dû expliquer comment ce tournage a pu se dérouler dans ce lieu sacré.

Dans le communiqué, l’archidiocèse a tenu à s’excuser auprès de ses fidèles : « Nous demandons humblement et sincèrement le pardon de tous les fidèles, qu’ils soient laïcs ou prêtres, qui se sont sentis à juste titre blessés par cette utilisation inappropriée d’un lieu sacré ». L’archidiocèse assure aussi que des mesures seront prises pour qu’une situation de ce genre ne se reproduise plus.