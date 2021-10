Tragédie au Bolchoï, un danseur tué lors d’un accident pendant une représentation

Dans le célèbre théâtre du Bolchoï, un danseur est décédé lors un accident pendant une représentation. La compagnie de Moscou a annoncé qu’un accident avait eu lieu lors d’un changement de décor pendant la représentation de « Sadko », un opéra du XIXe siècle composé par Nikolaï Rimsky-Korsakov. Le Bolchoï a déclaré à l’agence de presse Interfax : « La représentation a été immédiatement arrêtée et le public a été prié de quitter les lieux ».

Une enquête a été ouverte par le Comité d’enquête de Moscou pour identifier les causes de l’accident et de la mort de l’artiste-interprète, dont le nom n’a pas été rendu public. Le danseur de 37 ans a été grièvement blessé lors de l’accident et serait décédé dans l’ambulance. Selon l’agence de presse, l’homme aurait été écrasé par une rampe tombée du plafond.