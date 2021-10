À la télé ce soir: «La créature secrète» ou «La malédiction de la Vologne»

« Claudia Cardinale - La créature secrète », à 22h45 sur Arte Elle a illuminé de son sourire radieux plus d'une centaine de films, dont quelques monuments de l'histoire du cinéma (entre autres «Le guépard» et «Huit et demi», ses chefs-d'oeuvre préférés, tournés en même temps en 1962, puis «Il était une fois dans l'Ouest»). Lorsqu'elle a fait une entrée fracassante, à 23 ans, dans le septième art, en venant présenter à Cannes deux films («La fille à la valise» de Zurlini, et «Le mauvais chemin» de Bolognini), on l'a prise pour une Bardot brune, ou une nouvelle Sophia Loren.

« La malédiction de la Vologne », à 21h00 sur La Trois Quatre ans après la mort de Grégory, la cour d'appel de Nancy rejette le dossier à charge du juge Lambert et en nomme un nouveau, Maurice Simon, doyen et légende vivante du tribunal de Dijon. Celui-ci reprend l'enquête depuis le début. Très rapidement, grâce à de nombreuses reconstitutions, ce magistrat expérimenté est persuadé de l'innocence de Christine Villemin. Mais le juge Simon, comme tant d'autres avant lui, va être frappé du syndrome Grégory, une sorte de fièvre passionnelle qui tourne à l'obsession. Il bascule dans une croisade personnelle pour blanchir celle qu'il considère comme une héroïne, Christine Villemin, et, surtout, débusquer le vrai tueur. Les étoiles de Dominique Deprêtre « Johnny Guitare », à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles de Nicholas Ray (1954)

L’un des westerns les plus cinéphiliques et adulés, tant par les inconditionnels du genre que par les féministes, car ce sont bien deux femmes – de caractère certes – qui s’affrontent sans merci, diaboliquement incarnées par Joan Crawford et Mercedes McCambridge. Et le pauvre héros musicien dans tout ça ? Tout juste bon à se cacher sous les jupons de la première nommée au piano, dans une scène d’anthologie et de symbolisme. « Les grandes vacances », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles de Jean Girault (1967) Tournée la même année qu’ « Oscar » et « Fantômas contre Scotland Yard » avec un Louis de Funès au sommet de sa popularité, cette comédie très rythmée garde une belle fraîcheur toute estivale. Surtout quand vient… la fin de l’été. « Le brio », à 21h10 sur France 2 - Trois étoiles d’Yvan Attal (2017)