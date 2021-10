À la télé ce soir: «Les temps qui changent» ou «Tout le monde debout»

« Les temps qui changent », à 23h00 sur TV5 Monde de Juliette Garrigues (2004)

Antoine arrive d'Europe pour superviser la construction d'un centre audiovisuel dans la zone franche de Tanger. Il est chargé d'accélérer les travaux. Mais le but secret de son voyage est de retrouver Cécile qu'il n'a jamais cessé d'aimer avec un acharnement silencieux depuis plus de trente ans. Cécile a oublié Antoine. Elle a émigré en Afrique du Nord et a traversé les épreuves de la routine conjugale avec Natan, un médecin juif marocain plus jeune qu'elle, avec qui elle a un fils, Sami. Antoine n'a plus qu'une idée en tête : la reconquérir.

« Tout le monde debout », à 20h40 sur La une de Franck Dubosc (2018) Surpris, assis dans le fauteuil roulant de sa mère qui vient de mourir, par sa voisine, aide à domicile au chômage, Jocelyn lui fait croire, pour la séduire, qu'il est handicapé. Jusqu'au jour où la jeune femme lui présente sa soeur, une violoniste classique, réellement invalide. Le playboy arrogant va-t-il se découvrir un coeur ? Les étoiles de Dominique Deprêtre « La chute du faucon noir », à 20h05 sur Club RTL - Quatre étoiles de Ridley Scott (2001) Une mise en scène qui n’abuse jamais des effets spéciaux, un script taillé au scalpel, une ambiance de tension absolue, des gros plans terrifiants : avec cette reconstitution de la boucherie de Mogadiscio des 3 et 4 octobre 1993 qui coûta la vie à une vingtaine de G.I. et plus de mille insurgés somaliens, Ridley Scott nous invite en plein milieu de l’horreur. Sans doute le film de guerre le plus réaliste à ce jour. « Sauf le respect que je vous dois », à 21h00 sur TV5 Monde - Trois étoiles de Fabienne Godet (2005) Flash-back, poursuites en voiture, thriller psychologique, voire polar tout court : l’auteure n’a pas choisi la facilité pour ses grands débuts dans le domaine du film social dont la production française semble toujours friande. De quoi échapper aux normes minimalistes et ronflantes du genre. « Geostorm », à 20h30 sur Tipik - Deux étoiles de Dean Devlin (2017)