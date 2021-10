Les votes sont ouverts pour les NRJ Music Awards de 2021

Cette année la sélection est grande pour le prestigieux concours. Plusieurs noms sortent déjà du lot, des artistes de toutes les nationalités vont s’affronter cette année dans les 12 catégories : artiste féminine francophone, artiste masculin francophone, révélation francophone, groupe/duo francophone, collaboration francophone, artiste féminine internationale, artiste masculin international, groupe/duo international, collaboration internationale, révélation internationale, chanson internationale et clip de l’année.

Des grands noms sont déjà mis en avant par le concours. Justin Bieber notamment prend la tête et est nominé dans cinq catégories, suivi de The Weeknd et de The Kid LAROI, tous les deux nominés dans quatre catégories. Enfin arrive Dadju, Louane, Grand Corps Malade, Ed Sheeran et Dj Snake, tous les cinq nominés dans trois catégories.