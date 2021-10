Des journalistes français attaqués en plein reportage (photos)

La société des journalistes (SDJ) de la rédaction de M6 s’est indignée sur les réseaux sociaux après l’agression de deux membres de la chaîne alors qu’ils réalisaient un reportage à Canteleu en Normandie suite à une vague d’interpellations pour trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs. « Alors que notre journaliste et notre preneur de son étaient en train de filmer, ils ont d’abord été insultés. Puis, une fois à l’intérieur de leur véhicule, ils ont été pris pour cible à coups de barres de fers et de projectiles », a indiqué la SDJ sur Twitter.

Et de préciser : « Nous condamnons cette agression inadmissible envers nos journalistes et la liberté de la presse ».