Laurent: «On traite mal Claire!»

Après près de deux ans de discrétion, l’épouse du Prince est apparue sereine et souriante. Un pied de nez à une certaine presse.

Le 6 octobre, Albert et Paola assistaient à la remise des prix du Focus Earth au Palais des Académies, à Bruxelles. Une présence remarquée, mais ce n’est pas la seule… La princesse Claire, leur belle-fille, se trouvait à leurs côtés, signant à cette occasion un retour sur le devant de la scène après une éclipse qui a fait naître certaines rumeurs. L’épouse du prince Laurent ne s’était plus affichée en « sortie officielle » depuis deux ans. Maladie, brouille, tension dans le couple, fâcherie par rapport à son statut, volonté d’échapper à la pression médiatique, tout et son...