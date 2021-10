«L’Amour est dans le pré»: Nathalie provoque la colère des téléspectateurs

Peu après leur première rencontre entre Stéphane et Nathalie l’agricultrice, cette dernière n’a pas été très tendre avec l’un de ses prétendants. Lors de l’épisode diffusé le lundi 11 octobre sur M6, l’agricultrice est allée chercher l’un de ses prétendants, Stéphane, ambulancier. Une fois en chemin, la conversation démarre, et Stéphane pose plusieurs questions à Nathalie.

Quoi de mieux pour briser la glace que de lui demander pourquoi elle l’avait choisi parmi les autres prétendants. Nathalie lui répond du tac au tac : « J’en ai tellement eu (de lettres de prétendants), on va dire que tu étais le moins moche du lot ». Une phrase qui a de quoi miner. Les téléspectateurs ont très vite réagi sur les réseaux sociaux. Surtout que ce n’est pas la première fois que l’agricultrice manque de tact avec ses invités. Elle avait d’ailleurs lancé à Stéphane peu de temps avant : « C’est la vie à la ferme là où tu es, tu n’es pas aux Baléares. Je ne cherche pas un agriculteur mais je ne cherche pas un fainéant non plus. On ne s’engage pas avec des gens quand on ne connaît pas leur métier ».