Sauvegarder la faune à Bruxelles

Peu de Bruxellois savent qu’ils cohabitent avec une faune sauvage plus riche, et menacée, qu’ils ne l’imaginent. On sait que les renards se sentent bien en ville. Ils seraient désormais 3.500 individus dans la Région (bien plus que dans la grande forêt de Saint-Hubert, par exemple), occupant des parcs, des cimetières, des talus de chemin de fer ou parfois même des jardins. On connaît moins les faucons pèlerins (oiseaux de proie les plus rapides du monde) qui vivent dans quelques clochers et autres hauts bâtiments. Et saviez-vous que des chouettes chevêches sont présentes dans la capitale,...