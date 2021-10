La famille de Britney Spears fait des révélations sur un passé sombre de la famille

Récemment, deux membres de la famille de Britney Spears ont fait des révélations qui mettent en avant le côté sombre et « toxique » de Jamie Spears, le père de la chanteuse. Le père de la star a été responsable de la tutelle jugée « abusive » de Britney Spears ces 13 dernières années, levée il y a quelques semaines. Le New York Post est allé en Louisiane pour creuser un peu plus ce passé sombre.

Un oncle, John Mark Spears et une tante de Britney Spears, Leigh Ann Spears Wrather, ont alors accepté de témoigner sur cette famille. Selon John Mark Spears, demi-frère de Jamie Spears, le problème viendrait du père de Jamie Spears. Au New York Post, il le décrit comme un « monstre, un homme terrible et abusif ». L’homme est décédé en 2012. Il a été marié à trois femmes avec qui il a eu 10 enfants.