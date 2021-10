À la télé ce soir: «Koh-Lanta» ou «Munch»

Ils ont écrit l'histoire de «Koh-Lanta» depuis vingt ans et ont encore et toujours envie d'en découdre aujourd'hui, pour confirmer leur statut de gagnant ou pour enfin conquérir le titre qui leur a échappé. Mais en remportant cette édition hors du commun, ils veulent surtout entrer dans la légende ! Lors de ce 7e épisode, rendez-vous pour assister à la réunification ! L'heure des affrontements en individuel a sonné. Mais avant cela, il y a une étape à ne surtout pas rater : la cruciale nomination des Ambassadeurs. Alors qui fera les frais de cette rencontre au sommet ? Sur l'île des Bannis, deux des trois Bannis vont réintégrer l'aventure à la surprise de tous les autres naufragés !

Le cabinet est sens dessus dessous après qu'Hubert a été victime d'un accident de voiture mortel. Fatalité du destin ? L'instinct de Munch lui dit tout l'inverse. Si Munch a toujours sa vista légendaire d'avocate et ses méthodes aussi borderline pour débrouiller les affaires les plus complexes, elle n'imaginait pas les tempêtes auxquelles elle va devoir faire face au sein du cabinet. Dans les épreuves, Munch sait qu'elle peut toujours compter sur sa fidèle équipe mais Clarisse, en passe de devenir avocate, et Gaspard, l'enquêteur privé, sont maintenant parents d'une petite Louise et plongés dans les affres de la parentalité.

Le script s’inspire très librement de l’histoire de Robert Piché, le pilote québécois qui réussit à poser son Airbus A330 Toronto-Lisbonne aux Açores après un vol plané de vingt minutes en août 2001, avant que ne soit révélé son passé trouble. Un portrait d’un héros controversé saisissant de nuances et d’humanité, par un réalisateur qu’on a trop souvent qualifié d’ « entertainer », alors qu’il a toujours été un grand bonhomme de cinéma, quel qu’en soit le genre abordé. La preuve.

Tiré d’un documentaire du même auteur, ce drame ajoute une pièce supplémentaire à la liste des films ayant dénoncé les « sales guerres » menées par l’US Army, avec en plus une actualité brûlante étant donné que l’action se passe en Afghanistan. C’est le Suédois Alexander Skarsgård qui endosse le mauvais rôle dans ce récit aussi dénonciateur qu’implacable.

« Pendez-les haut et court », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

de Ted Post (1968)

Clint Eastwood aurait voulu que Sergio Leone réalise ce western marquant le grand retour de l’acteur aux États-Unis. Il refusa et la production porta son choix sur un habitué de séries télé très populaires, dont « Le Virginien » et « Rawhide », qui fit connaître l’acteur en 1959. D’où une facture naturellement beaucoup plus classique.

« Le roi scorpion », à 20h10 sur Plug RTL - Une étoile

de Chuck Russell (2002)

Apparu dans « Le retour de la momie » de Stephen Somers un an auparavant, le personnage joué par l’athlétique Dwayne Johnson (The Rock) joue cette fois les redresseurs de torts à l’aube de notre Histoire. Spectaculaire et toujours aussi kitsch.