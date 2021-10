Indian FTR: petits changements, grosses différences

Voici une démarche audacieuse et loin des sentiers battus depuis des dizaines d’années par le constructeur américain. Aujourd’hui, avec la gamme FTR 2021-2022, la marque enfonce le clou ! Nous sommes en 2019. Comme de nombreux autres constructeurs, Indian Motorcycle rêve d’horizons plus grands et décide de se la jouer street tracker. Ce qui, il faut bien l’avouer, tranche avec une gamme particulièrement typée US. Sur les nouvelles FTR, une attention toute particulière a été portée à la mise au point du moteur, à l’optimisation des réglages de suspension, à un angle de chasse accru, à...