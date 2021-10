J.K. Rowling publie un nouveau roman jeunesse inspiré par son fils

L’idée de ce livre lui est venue d’un cochon en peluche qu’elle avait offert à son fils David lorsqu’il était bébé et qui est rapidement devenu sa peluche préférée. Pour éviter une crise de larmes au cas où la peluche adorée serait perdue, J.K. Rowling avait acheté un second exemplaire identique du doudou, que son fils a un jour trouvé.

« Un jour, j’ai pensé à ça, à ce que cela signifie d’être le remplaçant, la doublure — celui qui n’est pas l’Elu en quelque sorte. Et j’ai réalisé que j’avais enfin mon histoire de Noël », a raconté la romancière de 55 ans dans le journal The Sunday Times. Publié chez Hachette Children’s Group en version originale sous le nom «The Christmas Pig», il sort dans plus de vingt langues.