Les Belges partent en croisade

En 1095, le pape Urbain II demande des volontaires pour chasser les Turcs hors de la Palestine. Ils empêchent, dit-on, les pèlerins d’aller prier sur le tombeau du Christ. De partout en Europe, de nombreux combattants, parmi lesquels un grand nombre de chevaliers issus de nos régions, répondent à l’appel. À cause de la croix qu’ils cousent sur leur vêtement, on les surnomme « croisés » et leurs expéditions sont appelées « croisades ».

Un long et pénible voyage, marqué par de nombreux massacres, les conduit devant Jérusalem, qu’ils...