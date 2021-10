Surfons tranquille: octobre est le mois de la cybersécurité au niveau européen

Partageons de bons conseils et soyons particulièrement attentifs à l’usage de notre smartphone.

Dans notre pays, 38 % du trafic sur internet est désormais généré par les smartphones ! En plus des appels téléphoniques, le téléphone nous offre de nombreuses applications nous permettant de consulter nos mails, de faire des recherches, de gérer nos finances ou encore de nous détendre et de communiquer avec nos amis. Nous sommes aussi nombreux à installer les applications liées à notre environnement professionnel. Grâce à elles, il est plus facile de communiquer avec les collègues ou d’aller consulter des documents. Mais nous devons être très attentifs car de nombreuses...