Vous vous étiez trouvé relativement malin et audacieux en vous enfonçant dans ce souterrain. Mais c’était compter sans ce puissant sorcier qui compte bien vous botter les fesses ! Il ne reste qu’une solution : fuir, tout en évitant les terribles sorts. Dans Rush Out, les joueurs vivront un jeu de rapidité asymétrique particulièrement bien édité et assez original ! Par asymétrie, nous entendons le fait qu’un joueur incarne ce fameux sorcier tandis que les autres joueurs incarneront les héros. On ne joue pas chacun à son tour, les joueurs lancent simultanément leurs propres...