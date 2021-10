Testé pour vous : OnePlus Buds Pro

Le marché des écouteurs sans fil « true wireless » à réduction de bruit active est aussi concurrentiel, sinon davantage, que celui des smartphones. Et bien souvent, ce sont les mêmes acteurs qu’on retrouve dans les deux secteurs. Avec un positionnement identique. Dans le cas de OnePlus, on cherche à être un « flagship killer », un « tueur de coûteux modèles haut de gamme ». L’approche du fabricant chinois, c’est de proposer un produit quasi « premium » à un prix abordable. Mais dans un marché ultra compétitif dominé par les AirPods d’Apple et autres...