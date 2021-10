Quand la Belgique était heureuse (7): cotillons, Hop diguidi et humour belge

Le plat pays d’antan s’amusait avec Annie Cordy, Stéphane Steeman et Marion, dans des cabarets et des carnavals.

On levait la jambe et on levait le coude. Bien avant qu’Albert II ne prononce sa célèbre phrase « Ça, c’est du belge ! » à l’occasion de ses dix ans de règne, le 21 juillet 2003, lors d’une réunion très réussie au cœur du vieux Bruxelles, le pays avait déjà le sens de la fête. Kermesses de village, innombrables carnavals, la Zinneke Parade n’était pas encore née mais fieu on savait s’amuser, que ce soit à Mons avec le Doudou, à Liège le 15 août ou dans les travées de la Belgique joyeuse qui ripaillait à l’ombre de l’Atomium durant l’Expo 58....