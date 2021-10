Guillaume Musso: «On est loin du Paris des cartes postales»

En plein mois de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine à Paris, frigorifiée mais surtout nue et amnésique. Elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police, avant de s’échapper. Des analyses ADN et des images révèlent que l’inconnue est la célèbre pianiste Milena Bergman. Pourtant, c’est impossible, l’artiste est décédée un an plus tôt dans un crash d’avion. Roxane, policière mise sur la touche, va enquêter sur ce mystère passionnant, teinté de mythologie, tout comme Raphaël, l’ancien fiancé de la pianiste.

