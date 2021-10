Ces villages d’un autre Portugal

Ils incarnent une autre facette du tourisme portugais. Ils ne figurent pas toujours sur les circuits classiques : Porto et la vallée du Douro au nord, Lisbonne et sa région, de Cascais à Comporta au centre, l’Algarve au sud avec ses falaises d’ocre et ses plages qui s’étendent à perte de vue. Les aldeias históricas sont au nombre de douze et ils se cachent le long de la frontière espagnole dans la Beira Alta. Petits par la taille, mais grands par leur rôle historique.

Ces bourgades sont l’œuvre de plusieurs générations de rois, nous apprend...