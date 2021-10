«Bonjour Bruxelles»: la dédicace d’un astronaute depuis l’espace (photo)

Arrivé fin avril dans la Station spatiale internationale, l’astronaute américain Shane Kimbrough s’amuse jour après jour à partager des clichés de différents lieux sur Twitter. Et, surprise, ce mercredi ! « Bonjour Bruxelles, capitale de la Belgique », a-t-il lancé dans un tweet à ses 117.000 followers. « Bruxelles est connue pour sa cuisine et sa gastronomie, mais aussi pour ses monuments historiques et architecturaux. Je veux la visiter quand je serai de retour sur Terre ! »

Rendez-vous est pris ! De quoi relancer le tourisme bruxellois, qui peine à retrouver ses visiteurs depuis le début de la pandémie ? En tout cas, il s’agit d’une belle publicité pour notre capitale.