À la télé ce soir: «Rendez-vous chez les Malawas» et «Montand est à nous»

« Montand est à nous », 21h05 sur France 3

A l'occasion des 30 ans de la disparition d'Yves Montand, ce documentaire sélectionné au Festival de Cannes en 2021 dans « Cannes Classics » raconte la vie de cet acteur emblématique du cinéma français. Immigré italien fasciné par l'Amérique, le jeune Ivo Livi rêvait d'être Fred Astaire ou Gary Cooper. De l'Alcazar de Marseille au Metropolitan Opera de New-York, il deviendra Yves Montand. Chanteur, comédien et artiste engagé, jamais avare de coups de coeurs et, de coups de gueule, il ravira le public non seulement en France, mais aussi outre-Atlantique. Yves Jeuland et Vincent Josse dressent le portrait de leur héros.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les incorruptibles », à 23h20 sur Arte - Quatre étoiles

Si de nombreuses productions hollywoodiennes se sont lamentablement plantées en réadaptant au grand écran les meilleures séries télévisées, celle-ci fait totalement exception à la règle. Le talent inné de Brian De Palma et la musique d’Ennio Morricone servent un scénario aussi brillant que Sean Connery et Robert De Niro dans les seconds rôles. Le film révéla en sus un certain Kevin Costner. Quel luxe inouï !

« Maudie », à 20h35 sur La Trois - Trois étoiles

Le destin de Maud Lewis, grande artiste de la peinture folklorique canadienne, souffrant dès sa naissance d’une polyarthrite rhumatoïde qui ne l’empêcha ni d’exercer son don dans un style unique ni de vivre jusqu’à l’âge respectable de 67 ans avec son mari Everett dans un modeste cabanon de Nouvelle-Écosse malgré sa célébrité. Finalement préférée à Rachel McAdams, Sally Hawkins incarne aux côtés d’Ethan Hawke l’héroïne singulière de ce très émouvant portrait de femme hors norme à tous les niveaux. Voilà un film d’ambiance naturellement austère mais d’apparence seulement, car derrière chaque regard, c’est au contraire le désir violent d’assouvir une formidable passion qui se lit.

« Retour vers le futur », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

Cet hommage parodique à « La machine à explorer le temps », le superbe film de George Pal, fut tellement réussi que deux suites presque aussi éclairées furent tournées par l’éclectique auteur de « Forrest Gump ».

« Le collectionneur », à 21h00 sur 13ème Rue - Deux étoiles

Quatre ans avant « Le masque de l’araignée » de Lee Tamahori, la première apparition déjà réussie du profileur Alex Cross sous les traits de Morgan Freeman.