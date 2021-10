Pays-Bas: le gouvernement autorise l’héritière du trône à épouser une femme

C’est un cas unique dans l’histoire des monarchies européennes. Ce mercredi, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a dû trancher sur une question inédite: est-il possible d’organiser le mariage homosexuel de l’héritière du trône des Pays-Bas, Catharina-Amalia (ou tout simplement Amalia), fille aînée du roi Willem-Alexander ? Et sa réponse, c’est oui. Puis des parlementaires ont interrogé le gouvernement sur un autre point: est-ce que la princesse pourra garder son droit au trône et qu’arriverait-il après elle ?

Une question à moitié réglée

Pour la question des droits d’Amalia à succéder à son père, Mark Rutte est très clair. « Le cabinet ne voit pas pourquoi un descendant ou un souverain devrait abdiquer si il ou elle souhaite épouser une personne du même sexe », explique-t-il. Quant à l’ordre de succession des enfants nés d’un mariage homosexuel, la question est renvoyée à plus tard, le gouvernement de Mark Rutte étant démissionnaire et le Parlement étant amené à se prononcer sur l’affaire. Seule précision à ce propos: la Constitution des Pays-Bas déclare sur la succession au trône qu’elle appartient à un « descendant légitime ».