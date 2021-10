Clémentine s’emporte contre Denis Brogniart après son élimination : ils reviennent sur cet accrochage

Ce mardi, trois candidats de Koh-Lanta ont dû s’affronter sur l’ultime épreuve de l’île des bannis, celle des dominos. Clémentine a perdu et a ainsi été éliminée du jeu. Mais alors que Denis Brogniart veut commenter le déroulé de l’épreuve, la Savoyarde le coupe sèchement. « Votre domino est tombé avant, parce que... », dit-il avant qu’elle ne lui réplique brutalement : « Parce que quoi?! ». « Parce qu’il était peut-être mal positionné, en équilibre instable. Vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous-même », répond alors l’animateur. Ce mercredi, lors d’un live Instagram, les deux sont revenus sur cet accrochage qui a surpris voire choqués des téléspectateurs.

Denis Brogniart : « Moi, ça m’amuse »

« Il y a eu une polémique sur la façon dont je te réponds aux dominos », a d’abord commenté Clémentine. Tout de suite, Denis Brogniart se montre très bienveillant. « Je te connais par cœur. Moi, ça m’amuse », déclare-t-il. « Ce qu’on ne voit pas à la télé, c’est qu’à ce moment-là tu rigoles », ajoute l’aventurière. « Et moi, je rigole aussi parce que je me dis que ça n’a pas changé : la meuf, elle répond du tac au tac à Denis Brogniart ». « Mais je vous comprends, il y a du stress », répond l’animateur. « T’as envie de retourner dans l’aventure et là, tu me réponds, mais ça m’a fait marrer ! ».