Le mystère de la fourgonnette posée sur un Abribus breton est résolu

Depuis des jours, le village de Plounéventer, entre Brest et Morlaix, se demande bien comment une fourgonnette a pu atterrir sur un Abribus de la commune. Même les policiers n’avaient aucune idée de ce qui s’était passé, bien qu’ayant identifié le propriétaire du véhicule. Il faut dire qu’ils ne s’adressaient pas à la bonne personne pour avoir plus d’informations. Car comme le révèlent le Télégramme et Ouest France, le coupable est une autre personne.

En réalité, il s’agit d’un agriculteur du coin. Auparavant, il a eu un « conflit commercial » avec le propriétaire à propos de la vente d’une voiture. Très remonté après cet accrochage, il a décidé tout simplement de se venger. Il a pris un transpalette et a mis la fourgonnette sur l’Abribus, tout simplement.

La mairie ne portera pas plainte mais une procédure sera quand même engagée pour mise en danger. Quant au coupable, il a assuré qu’il payerait tous les frais liés à sa blague qui s’est retournée contre lui.