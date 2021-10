Un youtubeur défie les Anversois comme dans Squid Game: «Les gens sont capables de faire beaucoup pour peu d’argent» (vidéo)

Avec le succès de la série Squid Game, certains jeux d’enfants coréens sont devenus populaires à travers le monde entier, comme l’éponyme jeu du calamar, ou l’alvéole. A Anvers, le youtubeur Acacia Jr. Mbenga a quant à lui été inspiré par le ddakji et s’est mis à défier les passants à jouer à cela sur le Meir, la principale artère commerçante de la ville. Le principe : faire retourner une carte en papier posée au sol en jetant dessus une autre carte. En cas de victoire, les passants obtiennent cinq euros. En cas de défaite, comme dans la série, ils se prennent une gifle, même si évidemment ici elle n’est pas aussi brutale que dans Squid Game. L’occasion pour le youtubeur de voir jusqu’où les Anversois sont capables d’aller pour obtenir ces fameux cinq euros.

« Bien sûr, nous étions conscients que certaines personnes iraient trop loin et deviendraient violentes, alors nous avons donné une petite claque pour rester dans le thème », a expliqué son caméraman, Dilan Van Linden, comme le relaye 7sur7. « Nous sommes tous les deux étudiants en cinéma et nous avons vu cela plus comme une expérience sociale pour voir l’attrait réel de la série. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à attirer autant de participants. Il y avait même tellement de monde que la police est venue vérifier si nous ne frappions pas trop fort (rires). Heureusement, notre jeu ne s’est pas arrêté ».

« Mais on ne fait pas ça pour faire du mal aux gens », précisent-ils. « Les gens autour de nous nous ont demandé de frapper plus fort, mais nous avons résolument dit ‘non’ à cela. Cela montre que les gens sont capables de faire beaucoup pour peu d’argent », constatent les deux jeunes. Ils prévoient de renouveler l’expérience mais avec « 1, 2, 3, Soleil », et plus dans l’espace public.