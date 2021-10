À la télé ce soir: «Spy» ou «Menteur, menteur» (vidéos)

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Héroïne méconnue, elle assiste à distance l’un des meilleurs espions de l’agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la couverture d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer le redoutable univers des marchands d’armes et tenter d’éviter une attaque nucléaire…

« Menteur, Menteur » à 20h05 sur CLUB RTL

Jeune avocat sans scrupules, Fletcher Reede passe le plus clair de son temps à mentir. Il abandonne sa femme, qu’il aime pourtant, et oublie l’anniversaire de son fils. Le petit Max désespère de ce comportement et fait un vœu qui se réalise : son père, désormais, ne peut plus s’empêcher de dire la vérité…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Menteur, menteur » à 20h05 sur CLUB RTL – 3 étoiles

de Tom Shadyac (1997)

Jim Carrey est irrésistible dans cette comédie plus que savoureuse où il incarne un avocat victime d’un sortilège lui interdisant de… mentir ! La fameuse séquence de l’ascenseur et le dénouement du procès à la fin du film constituent de vrais morceaux d’anthologie.

« Kursk » à 21H05 sur France 3 – 3 étoiles

de Thomas Vinterberg (2018)

Le terrible destin des sacrifiés du Kursk de l’été 2000 a été reconstitué dans les ports de Toulon et de Brest ainsi que dans un bâtiment jettois à Bruxelles, car il s’agit d’une coproduction franco-belgo- luxembourgeoise chapeautée par Luc Besson en personne. Quoique de facture classique, le résultat est bluffant et donc remarquable, soutenant presque la comparaison avec le « K-19 » de Kathryn Bigelow.

« Edge of the World » (1re TV) à 20h30 sur BE1 – 2 étoiles

de Michael Haussman (2021)

L’histoire vraie de James Brooke, sujet de Sa Majesté qui fut couronné à la tête du Sarawak en pleine expansion coloniale sous la reine Victoria, et qui inspira à Rudyard Kipling « L’homme qui voulut être roi » et à Joseph Conrad « Lord Jim », tous deux adaptés avec succès au grand écran par John Huston et Richard Brooks. Réalisé par un ancien « clippeur » de Chris Isaak, Paula Abdul, Madonna, Mylène Farmer et Britney Spears, un honnête et classique biopic resté inédit dans nos salles.

« Spy » à 20h15 sur AB3 -2 étoiles

de Paul Feig (2015)

L’auteur des « Flingueuses » retrouve sa corpulente Melissa McCarthy dans une parodie d’espionnage parfaitement à la dimension de son héroïne : « énorme » ! Si tout n’est évidemment pas des plus raffinés, il faut admettre qu’on s’amuse beaucoup sur le plan visuel, notamment dans les séquences les plus physiques où l’actrice s’est lourdement investie. Chapeau aussi pour les perruques, le maquillage, la garde-robe de la dame, et enfin pour ses deux acolytes du prétendu sexe fort, Jude Law et Jason Statham ayant joué à fond la carte de l’autodérision.

« Futures vedettes » à 01h05 sur France 3 – 1 étoile

de Marc Allégret (1955)

Coécrit et dialogué par Roger Vadim, ce pseudo-drame en milieu de conservatoire viennois sonne faux à l’image de Jean Marais cabotin en ténor de charme !