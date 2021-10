Un mobile home bat tous les records de vente aux États-Unis (photos)

C’est un record toutes catégories en matière d’immobilier qui vient d’être battu aux États-Unis, à Nashville dans le Tennessee. Un mobile home de 49m² situé dans un parc résidentiel vient d’être vendu pour la somme astronomique d’1,5 millions de dollars. Il est situé sur un terrain de 4.977 m² soit un demi-hectare.

L’immobilier flambe dans la région

Le but de la manœuvre, on s’en doute, est de tirer profit du terrain alors que les prix de l’immobilier battent des records dans la région. En cause ? L’installation prochaine du siège de la société Oracle, spécialisée dans les programmes informatiques, à Nashville. En 2007, le terrain et le mobile home avaient été vendus pour 130.000 dollars. Ses propriétaires ont donc réalisé une plus-value impressionnante. Ses nouveaux propriétaires font partie d’un groupement religieux appelé « Baptist Partners ».