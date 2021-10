Deux statues de jardin se révèlent être d’antiques sphinx égyptiens d’une valeur de 230.000€

Ce mardi, CNN a relayé une histoire invraisemblable qui s’est déroulée à Sudbury, à l’est de Cambridge, en Angleterre. Une famille de la ville s’est préparée à déménager et pour l’occasion, ils ont fait le tri dans leurs affaires. Ils décident alors de se défaire de deux statues en forme de sphinx utilisées dans leur jardin qu’ils avaient achetées lors de la vente d’une maison de campagne dans le Cambridgeshire pour « quelques centaines de livres » il y a 15 ans.

Ils les confient à une société spécialisée dans les enchères, Mander Auctioneers, ne se pose pas trop de questions et édicte comme prix de départ 200 livres (237 euros). Mais en l’espace de 15 minutes après la mise en vente, « les acheteurs sont devenus fous », déclare le commissaire-priseur James Mander. Des 300-500 livres espérés à la base, le prix finit par atteindre 195.000£ (soit plus de 230.000 euros). Selon le Daily Mail, il faut ajouter à cela une prime de 24%, ce qui porte le prix total à 241.800 livres (286.500€ environ). Du côté des vendeurs, c’est l’incompréhension. Un des deux sphinx a même perdu sa tête, refixée de façon brouillonne par un artisan local avec du ciment. Cerise sur le gâteau : les statues avaient été cimentées au patio pour éviter qu’elles ne bougent et elles en ont gardé la trace.

« Certaines personnes ont sous-entendu qu'il s'agissait de véritables modèles antiques égyptiens », explique Mander Auctioneers. De ce fait, ils ont voulu vérifier. Une expertise a été demandé et résultat : il ne s’agissait pas de pâles copies du XVIIIe siècle achetées lors du Grand Tour, le célèbre voyage que la haute-société européenne entreprenait alors à travers le monde, mais « de véritables exemplaires de l'Égypte ancienne ». « Ils ont des milliers d'années et sont authentiques, c'est incroyable », se réjouit le commissaire-priseur. Il ajoute que les vendeurs sont « très heureux » suite à cette bonne surprise.