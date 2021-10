Qu’est-ce que la dysmorphophobie, le trouble dont souffre Megan Fox?

Cette semaine, l’actrice Megan Fox a accordé une interview à GQ Style et parmi les sujets abordés, elle s’est notamment confiée à propos d’un mal peu connu du grand public : la dysmorphophobie. En résumé, il s’agit d’un trouble psychologique qui se caractérise par la crainte d’être laid. Il n’est pas question ici de ne pas aimer un quelconque élément de son corps mais d’une véritable peur obsédante. Et Megan Fox a beau être mannequin et considérée comme un top model, elle n’échappe pas à cette pathologie qui est véritablement handicapante, comme elle le raconte elle-même.

Un trouble profond

« J’ai de nombreuses et profondes insécurités. Parfois on pense qu’une personne est belle, que la vie est facile pour elle. Mais cette personne ne voit probablement pas les choses de la même manière », explique Megan Fox à GQ Style. Les personnes concernées par la dysmorphophobie, qui représentent environ 2% de la population, sont même susceptible de tomber dans une profonde dépression à cause de cela. C’est notamment le cas chez les adolescents, la période de la puberté étant de base un facteur aggravant pour l’estime de soi et le harcèlement scolaire pouvant être une des causes de la pathologie. Mais cela peut aussi durer pendant toute la vie, et ce pour les deux sexes, comme le montre le cas de Megan Fox, âgée de 35 ans.